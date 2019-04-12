على الطريقة الهوليودية ..عصابة تسطو على وكالة بنكية وتكبل الموظفين

عرفت جماعة ترمكت بمدينة وارزازات، صباح اليوم الجمعة، حالة استنفار قصوى، بعد إقتحام عصابة لوكالة بنكية تابعة لبريد المغرب بطريقة هليودية. وأفادت مصادر “اليوم 24 “، أن عصابة مكونة من 5 أشخاص قاموا بالسطو على وكالة بنكية دقائق بعد بداية العمل. وأضاف المصدر ذاته، أن العصابة قامت بتكبيل حارس أمن خاص وموظفة، ثم سرقوا أيضا كاميرات المراقبة وألات التسجيل خوفا من تعرف عليهم. وحلت مختلف مصالح الأمن بمدينة ورزازات، الدرك الملكي، الشرطة العلمية والتقنية، والسلطات المحلية، بمسرح الجريمة، وتم إجراء مسح كلي للمكان، وفتح تحقيق من أجل تحديد هوية الجناة.

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