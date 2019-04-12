اندلاع حريق مهول بالمنطقة السياحية في أكادير

اندلع حريق وصف بالمهول، قبل قليل من زوال يوم الجمعة، في المنطقة السياحية بين الفنادق المصنفة في أكادير، وتعالت الأدخنة في سماء الشريط الساحلي، الشيء الذي جعل عدد من الزوار يستنجدون بالمصالح الأمنية وينذرون بانتشار الحريق في مساحة أوسع.

وعلم “اليوم24” أن الحريق اندلع بإحدى الفضاءات المتواجدة بين الفنادق المصنفة في أكادير، والتي تنتشر بها عدد من المتلاشيات والنفايات، اذ رجحت بعض المصادر أن يكون أحد الأشخاص قد أشعل النار في جزء منها قبل أن تنتشر في منطقة واسعة خلفت هلعا وسط المستخدمين في الفنادق المجاورة وعدد من زوارها.

وفور اخطارها بالأمر، انتقلت عناصر الوقاية المدنية، وتمكنت من السيطرة عليه قبل امتداده للمؤسستين اللتين سلمتا من نيران الحريق القوي الذي اندلع ببعض المتلاشيات المنتشرة بالمكان، ولم يخلف الحريق أية خسائر مادية أو بشرية مهمة.

وتأتي هذه الواقعة بعد أن دقت عدد من الفعاليات المدنية والجمعوية في المدينة، قبل اشهر قليلة ناقوس الخطر، حين حذرت السلطات المحلية والجهات الوصية من تنامي انتشار النفايات والمتلاشيات في المنطقة السياحية “فونتي”، وهو الشيء الذي يجلب عددا مهما من المتشردين وأصحاب المتلاشيات الذين يساهمون في تشتيتها وخلق جو من الفوضى أمام أعين الزوار الأجانب والمواطنين النزلاء بالفنادق المحيطة بالمنطقة.