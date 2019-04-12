السجن 10 سنوات لبريطاني-سويسري متهم في جريمة ذبح سائحتين في “شمهروش”

قضت الغرفة الملكفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس، بالسجن 10 سنوات في حق معتقل بريطاني من أصل سويسري متهم في قضية قتل السائحتين بشمهروش.

ويتعلق الأمر حسب مصدر “اليوم24” بـ”جوناس.أ”، البالغ من العمر 32 سنة، والذي تم اعتقاله يناير الماضي بضواحي مدينة تمارة.

وكان قاضي التحقيق أعلن قبل أيام عن انتهاء التحقيق التفصيلي في الملف، بعد إجراء مواجهة بين جميع المتهمين.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، كشف أن النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق، متابعة 15 مشتبها فيه ضمن المجموعة الأولى المتورطة في قتل السائحتين، من أجل أعمال إرهابية.

ومن بين الأعمال الإرهابية، توجد جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص والمساهمة والمشاركة في ذلك مع سبق الاصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.