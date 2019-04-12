الإيطالي ماتيو بيلوتشي يكسر القاعدة ويفوز بالمرحلة السادسة لطواف لنكاوي الماليزي

كسر الإيطالي ماتيو بيلوتشي دراج فريق أندروني جيوكاتولي قاعدة المراحل الخمسة الأولى من طواف لنكاوي ليصبح أول متسابق يفوز بمرحلتين في النسخة الحالية من الطواف الماليزي بعد فوزه بالمرحلة الخامسة أمس والسادسة اليوم، كما شهدت المرحلة ظهور أول للدراج الجزائري يوسف رقيقي الذي حل في المركز الثاني.

وانطلقت المرحلة السادسة التي بلغت مسافتها 130.8 كيلومتر من مدينة باغان التي تنتمي لولاية بيراك الماليزية وتعتبر من المدن السياحية المهمة بشواطئها الجميلة كما تضم أغلبية أصلها من أندونيسيا.

وكان خط النهاية في مدينة ألور ستار التي تنتمي لولاية قدح، ويمثل الماليزيون الأغلبية بين سكانها مع تمثيل مميز للصينيين، لكن أهم ما يميزها أنها مسقط رأس الأب الروحي لاستقلال ماليزيا تونكو عبد الرحمان ورئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد، أنجح رئيس وزراء في تاريخ البلد.

وتمكن المتسابق الإيطالي من حسم المرحلة السادسة لصالحه بعد صراع قوي بين فريقه وفريق تيرينغانو الماليزي قاطعا المسافة في ساعتين و47 دقيقة و19 ثانية متقدما على البطل الجزائري يوسف رقيقي الذي حل في المركز الثاني فيما حل الماليزي صلاح محمد عارف في المركز الثالث .

1 – الإيطالي ماتيو بيلوتشي (أندروني جيوكاتولي)

2- الجزائري يوسف رقيقي (تيرينغانو)

3- الماليزي صالح محمد حاريف (تيرينغانو)

وحافظ الأسترالي بنجامين ديبال على صدارة الترتيب العام للمراحل الخمسة والقميص الأصفر بعدما حل في المركز 48 بنفس المعدل الزمني للدراج صاحب المركز الأول .

1- الأسترالي بنجامين ديبال (سابورا): 24 ساعة و 40 دقيقة و12 ثانية

2- الكولومبي هرنان أغيير (أكاديمية أنتربرو): بفارق 27 ثانية

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3- الأمريكي كيغن سويربول (فويدز برو): بفارق 50 ثانية

وعلى صعيد القميص الأزرق الفاتح المخصص لترتيب السرعة والنقاط فحافظ الأمريكي ترافيس مكابي على الصدارة متبوعا بقوة من الماليزي صالح محمد حاريف فيما صعد الفائز بالمرحلتين الخامسة والسادسة ماتيو بيلوتشي للمركز الثالث .

1- الأمريكي ترافيس مكابي (فلويدز برو): 72 نقطة

2- الماليزي صالح محمد حاريف (تيرانغانو): 55 نقطة

3- الإيطالي ماتيو بيلوتشي (أندروني): 44 نقطة

كما حافظ الأسترالي أنغوس ليونس على صدارة ترتيب القميص الأحمر المخصص للمتسلقين .

1- الأسترالي أنغوس ليونس (أوليفرس ريال فورد) 47 نقطة

2- الأسترالي بنجامين ديبال (سابورا) 25 نقطة

3- الكولومبي هرنان أغيير (أكاديمية أنتربرو) 24 نقطة

أما على صعيد الفرق فحافظ فريق فلويدز برو الكندي على صدارته للترتيب العام بفارق دقيقة و8 ثواني عن فريق سابورا الماليزي وحل فريق فينو أستانا الكازاخستاني في المركز الثالث بفارق 3دقائق و59 ثانية .