بريطانيا ستحاكم مواطنيها الذين يسافرون إلى مناطق الصراع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يواجه المواطنون البريطانيون الذين يذهبون إلى بعض مناطق الصراع عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات بموجب قانون جديد.

ويهدف ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود لعام 2019 إلى معالجة تهديد الأفراد الذين يسافرون إلى الخارج للمشاركة في القتال، لا يسمح هذا الإجراء للملاحقات القضائية بأثر رجعي، لذا فإنه يستثني هؤلاء الذين قاتلوا مع ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية".

كما وسيسمح القانون الصادر اليوم الجمعة باستثناءات للصحفيين وعمال الإغاثة وغيرهم ممن لهم أسباب وجيهة، مثل الأشخاص الذين يرغبون في حضور جنازة.

وعلق وزير الداخلية ساجيد جاويد قائلا إن القانون يمنح "الشرطة الصلاحيات التي تحتاجها لتعطيل المؤامرات الإرهابية في وقت مبكر والتأكد من أن الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا سيواجهون عقوبة عادلة".