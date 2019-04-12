مجلس الولايات الألماني يوافق على زيادة الإعانات الاجتماعية للأطفال

وافق مجلس الولايات الألماني "بوندسرات" اليوم الجمعة، على قانون ينص على زيادة الإعانات الاجتماعية للأطفال، وبالتالي تعزيز دعم الأسر ذات الدخل المحدود.

وأقر المجلس القانون الذي قدمته الحكومة الاتحادية عقب إدخال بعض التعديلات، وكان البرلمان الألماني "(بوندستاج" وافق على القانون من قبل.

وينص القانون، الذي أطلقت عليه الحكومة اسم "قانون الأسر القوية"، على زيادة مخصصات الطفل إلى 185 يورو شهريا، وتسهيل شروط المطالبة بها مستقبلا.

واستجابة لمجلس الولايات، ألغت الحكومة حدا قدره 100 يورو في مشروع القانون الذي يهدف إلى دعم الأمهات العازبات والآباء العزاب الذين لديهم أطفال كبار في السن.

وسيُجرى تطبيق القانون الجديد على مراحل، حتى دخول المرحلة النهائية حيز التنفيذ في يناير 2020.

