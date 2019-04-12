مقتل 16 نصفهم من الهزارة في انفجار بجنوب غرب باكستان

قال مسؤولون إن عبوة ناسفة مخبأة وسط أجولة في سوق بباكستان قتلت 16 شخصا على الأقل نصفهم من أقلية الهزارة في هجوم يستهدف الأقلية الشيعية فيما يبدو.

وأضاف المسؤولون أن 30 شخصا على الأقل أصيبوا في الانفجار الذي وقع بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان الغني بالموارد في جنوب غرب باكستان.

وبلوخستان مركز مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو مشروع للنقل والطاقة سيربط بين غرب الصين وميناء جوادار في جنوب باكستان.

وجاء الهجوم بعد عام على الأقل من انحسار الهجمات على الهزارة في بلوخستان وإن كانت وقعت حوادث إطلاق نار متفرقة.

ووقع هجوم اليوم في سوق هزار جانجي للفواكه والخضراوات في ضواحي كويتا.

وقال عبد الرزاق تشيما وهو مسؤول في شرطة المدينة للصحفيين "لدي تأكيد حتى الآن على سقوط 16 شهيدا بينهم ثمانية من الهزارة وسبعة آخرون كانوا يعملون هنا وواحد من العاملين في شرطة الحدود".

وأضاف أن العبوة الناسفة كانت مخبأة وسط أجولة البطاطس.

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ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وتكرر استهداف الهزارة من جانب طالبان ومتشددي تنظيم داعش وجماعات إرهابية أخرى في كل من باكستان وأفغانستان.

وقال تشيما إن هجوم السوق وقع بعد يومين من قيام السلطات بالإفراج عن رمزان منجال وهو قيادي بارز في جماعة عسكر جنجوي المحظورة، مضيفًا أن منجال اعتقل ثلاثة أشهر بمقتضى قوانين حماية النظام العام.

وقال عمر واريتش نائب مدير منظمة العفو الدولية لجنوب آسيا في بيان "الهزارة المستهدفون بسبب ديانتهم من قبل جماعات مسلحة طائفية عانوا الكثير من تلك المآسي خلال سنوات عديدة، في كل مرة هناك وعود بعمل الكثير لحمايتهم لكن لم يتحول أي من تلك الوعود إلى فعل".

وأضاف "قدمت حكومة عمران خان تعهدات مهمة بحماية جميع الطوائف الدينية في البلاد. لا بد من ترجمة هذه التعهدات الآن إلى سياسات من أجل الحماية الفعالة للهزارة في كويتا وإنهاء أكثر من عقد من إراقة الدماء".

