شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد العقاد: التعديلات الدستورية لمصلحة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد العقاد، إن تعديل الدستور أصبح أمر حتميا بعدما ثبت أن الفترة الحالية فى حاجة لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسى على أرض الواقع، وأن العديد من الدول قامت بتعديل دستورها أكثر من مرة وفقا لمجريات الأمور.

وأضاف العقاد، أن التعديلات تضمنت العديد من المميزات سواء كوتة المرأة او تمثيل الشباب والأقباط وذوى الإعاقة وعودة الغرفة التشريعية الثانية متمثلة فى مجلس الشيوخ، مؤكدا أن من يختزل التعديلات فى مادة واحدة لا يريد استكمال سلسلة الانجازات أو تحقيق الاستقرار السياسى وان هناك فئة تشحن المواطنين وتشيع كذبا أن هذه التعديلات الغرض منها مادة واحدة فقط وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.

وأكد العقاد أن التعديلات ليس لشخص بعينه ولكنها لمصلحة وطن وعلى الجميع أن يعلم ذلك جيدا، مؤكدا أن الكلمة ستكون للشعب المصرى وسيظل هو سيد الموقف، لافتا إلى أن الاستفتاء سيشهد اقبال غير مسبوق من المواطنين لأن المصريين حريصين على مصلحة وطنهم.

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