شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ماجد طوبيا: التعديلات الدستورية تهدف لتحقيق استقرار سياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ماجد طوبيا، إن المشاركة في التعديلات تعتبر واجبا وطنيا، وأنها تهدف لدعم واستكمال البناء والتنمية في مصر، ولتحقيق مزيد من الاستقرار على أرض الواقع، لافتا إلى أن الدستور من وضع البشر وقابل للتعديل وفقا لمتطلبات الوطن.

وأضاف طوبيا، أن دستور 2014 وضع فى ظروف خاصة والجميع يعلم ذلك وكان الهدف منه حينذاك ان نصل لمرحلة استقرار مؤسسات الدولة وبعد ان استقرت الأوضاع أصبح لزاما أن يتم تعديل الدستور لضمان تحقيق مزيد من الاستقرار ومن هنا جاءت فكرة إدخال بعض التعديلات علي الدستور الحالي.

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وأكد طوبيا، أن الدستور الألماني تم تعديله أكثر من خمس مرات وكذلك الدستور الفرنسي وغيره، مطالبا المواطنين بضرب المثل كعادتهم في الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بفاعلية في التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن إرادة المصريين ستنتصر في النهاية والكلمة الأخيرة للشعب.