وزير العمل التقى المصروفين من دار الصياد والمستقبل واطلع على تفاصيل عملية صرفهم

التقى وزير العمل كميل ابو سليمان وفدا من المصروفين من دار "الصياد" يرافقهم رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، حيث اطلع الوزير على تفاصيل عملية صرفهم وتداعيات هذا القرار.
كما تابع ابو سليمان مع وفد من المصروفين من جريدة "المستقبل" الوساطة التي تقوم بها الوزارة بينهم وبين ادارة الجريدة.
من جهة اخرى بحث ابو سليمان مع سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن في سبل التعاون المشترك بين وزارة العمل والاتحاد الاوروبي.
كذلك بحث ابو سليمان ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طوبيا زخيا واقع الصندوق.
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