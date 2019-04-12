شريف تويتو: لمد يد العون لإخواننا الأسرى والمعتقلين

حيّا عضو قيادة ​جبهة العمل الإسلامي​ في ​لبنان​ ​الشيخ شريف توتيو​ الحركة الفلسطينية الأسيرة في خوضها من جديد ​معركة الأمعاء الخاوية​ في مواجهة التصلّف الصهيوني المتمادي، وفي مواجهة العنجهية الحاقدة والحقد الأعمى والأسود الذي تمارسه سلطات الاحتلال الصهيوني وإدارة السجون بحقّ الأسرى والمعتقلين الأبطال الذين أضربوا بالمئات عن الطعام رفضاً ل​سياسة​ المحتلين الغاصبين وسعياً لتحقيق مطالبهم المحقة.

وأشار الشيخ توتيو إلى الإجراءات التعسفية الحاقدة وإلى تزايد الاعتقال الإداري دون محاكمة عدا عن سياسات التشفي والانتقام ومنع الزيارات والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية للأسير والمعتقل الفلسطيني في زنازين الزبانية الطغاة الصهاينة المحتلين.

ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى رفد ودعم ومد يد العون لإخواننا الأسرى والمعتقلين، وإلى التضامن مع قضيتهم ورفع الصوت عالياً من أجل إطلاق سراحهم وعودتهم إلى بيوتهم وأهاليهم.