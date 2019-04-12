انت الان تتابع تفاصيل خبر المجلس العسكري بالسودان يمتص غضب الشارع ببيان جديد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 12 أبريل 2019 12:47 مساءً - أعلن المجلس العسكري في السودان، الذي يرأسه وزير الدفاع في النظام المعزول عوض بن عوف، استعداده لتقليص المرحلة الانتقالية، وفقاً للظروف الأمنية والسياسية في البلاد.

وقالت اللجنة الأمنية للمجلس العسكري، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن "المدة الانتقالية هي سنتان وهذا اجتهاد المجلس العسكري بعد الاستفادة من الدروس".

وأضافت: "مستعدون لتقصير المرحلة الانتقالية وفق الظروف الأمنية والسياسية".

وأوضحت اللجنة الأمنية، أن الأزمة في البلاد "كانت تتطلب حلولا شاملة"، مضيفة: "ليس لدينا حلول بل نحن أبناء القوات المسلحة وجئنا لترتيب التداول بشكل سلمي للسلطة".

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وحمّل المجلس العسكري، النظام السابق بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مؤكداً في الوقت ذاته إلى أنه سيعمل على التواصل مع دول العالم من أجل "توفير المناخ اللازم للحكومة المقبلة".

ويواصل آلاف السودانيين، احتجاجتهم، اليوم الجمعة، والاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، مرددين هتافات مناوئة لابن عوف، الذي أعلن أيضاً حالة الطوارئ، وفرض حظر التجوال لشهر بدءاً من مساء الخميس.

وفي وقت متأخر من أمس الخميس، أعلن التلفزيون الرسمي في السودان أن بن عوف، أدى "القسم" رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي، وذلك للمرة الثانية خلال 50 يوماً، حيث أدى قسمه كوزير للدفاع في 23 فبراير الماضي.

كما أدى رئيس أركان الجيش كمال عبد المعروف، اليمين الدستورية، نائباً لرئيس المجلس الانتقالي، بحضور رئيس القضاة عبد المجيد إدريس.

وكان بن عوف، أعلن أمس "اقتلاع" نظام البشير، واعتقاله "في مكان آمن"، كما أعلن حل المجلس الوطني ومجلس الولاية، وبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.