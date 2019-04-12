شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يواصل مؤتمراته الجماهيرية وندوات الحشد للاستفتاء بالدقهلية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة الدقهلية، عقد المؤتمرات الحاشدة، والندوات المؤيدة للتعديلات الدستورية والدعوة للحشد فى الاستفتاء بالمراكز والمدن تحت إشراف النائب محمد المرشدى، أمين عام الحزب بالمحافظة.

فى مركز بلقاس، أقام حزب مستقبل وطن، مؤتمرا حاشدا لشرح بنود التعديلات الدستورية، بحضور النائب يسري المغازي، والنائب وحيد قرقر، والنائب بسام فليفل، واللواء جمال عبد الظاهر أمين التنظيم، وممثلي من الكنيسة والأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء وأمناء الحزب بالمحافظة، بالإضافة إلي مشاركة أكثر من 2000 مواطن من أهالى المركز والمدينة.

وفي مركز أجا، أقامت أمانة السياسات والتخطيط الاستراتيجى بحزب مستقبل وطن، ندواتها التى تجوب قرى المركز لحث وحشد المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة.

وفى مركز الستامونى، أقام حزب مستقبل وطن مؤتمر جماهيريا حاشدا، بقرية النيل التابعة للمركز، فى حضور أكثر من 1500 مواطن من جميع قرى المركز، تحت عنوان اخرج شارك فى تعديل الدستور من أجل المستقبل.

وفي مركز المنزلة، أقام الحزب مؤتمراً جماهيرياً حاشداً، للتعريف بأهمية التعديلات الدستورية، تحت عنوان إنزل شارك فى تعديل الدستور من أجل المستقبل، واقيم المؤتمر بأحد القاعات فى الوحدة الحزبية بقرية العزيزة، بحضور قرابة 700 مواطن، وكوكبة من القيادات التنفيذية والشعبية والحزبية.

وفى مركز المنصورة، أقامت أمانة عمال الحزب، ندوة تثقيفية بمصنع الزيوت والصابون بقرية سندوب، تحت عنوان إنزل شارك فى تعديل الدستور من أجل المستقبل.