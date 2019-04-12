وصول سعد الحريري الى طرابلس ويلتقي الصفدي

وصل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ قبل قليل إلى ​طرابلس​ على متن طوافة عسكرية في اطار جولة على قيادات وفاعليات المدينة عشية ​الإنتخابات الفرعية​ التي ستجري يوم الاحد المقبل لانتخاب نائب عن المقعد السني الشاغر. ويلتقي في هذه الاثناء الوزير السابق محمد الصفدي.

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