تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور

أصدر وزير المالية ​علي حسن خليل​ قراراً مدّد بموجبه وبصورة استثنائية ونهائية مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب و​الأجور​ ( ر5 ) والكشوفات السنوية الإفرادية ( ر6 ) والكشف السنوي الإجمالي ( ر7 ) عن أعمال سنة 2018 وتأدية الضريبة في حال توجبها، حتى 15/5/2019 ضمناً.

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