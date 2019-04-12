سأل وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "‏ألم يحن الوقت بعد لوضع حد للانتهاكات في أصول التحقيقات ومحاكمات ​الموقوفين الإسلاميين​؟" اضاف قائلا "متى سيوضع حدّ لتشتت عائلاتهم؟ قاضوا المرتكب وحرروا الأبرياء وكفى متاجرة بال​سياسة​ بقضية إنسانية".

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كانت هذه تفاصيل خبر حسن مراد: ألم يحن الوقت لمحاكة عادلة الموقوفين الإسلاميين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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