تويني: افتتاح معبر التنف الوليد ترابيل بين سوريا والعراق مهم للصادرات

رأى الوزير السابق ​نقولا تويني​ أن " افتتاح ​معبر التنف​ الوليد ترابيل بين ​سوريا​ و​العراق​ يعتبر منفذ مهم للصادرات اللبنانية وهو المعبر الأقرب الى الحدود اللبنانية عبوراً على سوريا مرورا بدمشق وعدرا وتدمر الى الحدود العراقية".

وأضاف "ان افتتاح هذا المعبر بشرى سارة للصناعات اللبنانية والمنتوجات الزراعية المختلفة الموسمية منها او المعلبة. ان سوق العراق سوق واسع والمنتوجات اللبنانية مطلوبة ومحبذة من المستهلكين وفرصة جيدة لتصدير ما لا يقل عن مليار ​دولار​ سنويا كما كان الحال عليه سابقا".