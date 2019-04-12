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مصادرة كميات كبيرة من لفائف التبغ في متجر بمنطقة المريجة

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دهمت عناصر من مكتب مكافحة التهريب في ادارة حصر ​التبغ​ والتنباك اللبنانية "​الريجي​" أمس متجرا في منطقة ​المريجة​، وصادرت منه كميات كبيرة من لفائف التبغ "هيتس"Heets وأجهزة "إيكوس"IQOS الإلكترونية المخصصة لتسخينها، وصادروا كميات كبيرة منه. وتم تغريم المخالف وإلزامه توقيع تعهد بعدم تكرار المخالفة.

كذلك دهمت دورية من "الريجي" مكتبا في منطقة ​الزلقا​ يبيع السيجارة الالكترونية والسائل الخاص بها، وتمت مصادرة كميات كبيرة جدا وضبط افادة المخالف وإحالته أمام ​القضاء​ المختص.

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