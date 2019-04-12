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الاشغال الموقتة لسنة وشهرين لمتهم بجرائم التحرش الجنسي

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أصدرت هيئة ​محكمة الجنايات​ في ​بيروت​ برئاسة القاضي سامي صدقي وعضوية المستشارين القاضيين مالك عبلا ولما أيوب حكمها بحق المتهم محمد.ز.ع بجرائم ​الجنس​ي و​ممارسة الجنس​ مع قاصرات وفض بكارة عدد منهن، وذلك سندا الى المادة 253 ​عقوبات​، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة لمدة سنة وشهرين على أن تحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي.

وجاء في حيثيات الحكم أن المتهم، وهو صاحب فرقة "زفة للأعراس" ومدرب للفنون الفولكلورية في عدد من المعاهد والمدارس أقدم على إستدراج طالبات قاصرات وبالغات الى منزله وأغواهن ب​الزواج​ ومارس معهن الجنس من دون إكراه والتقط لهن صورا وهن عاريات، وقد تم العثور على أجهزة خلوية وأجهزة USB وأقراص مدمجة تحتوي كلها على صور لفتيات عاريات والتي تمت مصادرتها واتلافها، كما قضى الحكم بتدريكه الرسوم القانونية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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