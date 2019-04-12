إدعى مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ على كل من: سلاح البحرية في جيش العدو الاسرائيلي، رئيف الموغ مجهول باقي الهوية ومن يظهره التحقيق، بأنه في ​طرابلس​ مقابل جزيرة الارانب بتاريخ 6 حزيران 1982 أقدمت غواصة تابعة للعدو الاسرائيلي من نوع "غال" 540 ضمن عملية "درايفوس" على اطلاق طربيدين على ​السفينة​ المدنية "ترانزيت".

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كانت هذه تفاصيل خبر الادعاء على سلاح بحرية اسرائيل لاطلاقه طوربيدين على سفينة مدنية عام 1982 في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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