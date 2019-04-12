وهاب طالب جرمانوس بإستدعاء شقيق عماد عثمان لارتكابه جرائم بيئية في قرنايل

طالب رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي ​بيتر جرمانوس​ باستدعاء السيد ناجي عثمان شقيق مدير عام ​قوى الامن الداخلي​ اللواء ​عماد عثمان​ الذي يرتكب جريمة بيئية في بلدة قرنايل، حيث استخرج 160 الف طن من الأتربة بشكل مخالف للقانون وقيمتها ملايين الدولارات، وتابع قائلا "فخامة الرئيس حاميها حراميها أقيلوا عماد عثمان".

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