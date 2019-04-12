حاصباني من الامم المتحدة: تفعيل التمويل الدولي يساهم في تطبيق اهداف التنمية المستدامة

اشار نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني في كلمة في افتتاح اعمال "منتدى الشراكة في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة" في منتدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الامم المتحدة عن "التنمية المستدامة وتجربة لبنان في العمل على اهداف هذه التنمية لعام 2030"، الى ان "لبنان شكل لجنة وطنية للتنمية المستدامة ضمت مديرين عامين، ممثلين للوزارت المختصة، الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني للتشارك في وضع التقرير الاول للبنان".
وأوضح ان "هذه الأهداف تأتي إطارا عاما لعمل الحكومة بحيث شكلت أساسا في البيان الوزراي ووضعت من ضمن خطط الوزرارات لإنجازها". ولفت الى ان "العمل جار مع البلديات للمساهمة في تفعيل التمويل الدولي الذي يساهم في تطبيق اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي".
وترأست الجلسة رئيسة المجلس الاقتصادي الاجتماعي إنجى كبنج، بمشاركة نائبة الامين العام للامم المتحدة امينة محمد وعدد من المسؤولين وممثلي الدول.
والتقى حاصباني على هامش المنتدى سفراء عدد من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومسؤولين رفيعين في الامم المتحدة، وناقش معهم الأوضاع في لبنان ولا سيما قضية النازحين والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
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