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أسانج ينوي الطعن في طلب تسليمه لواشنطن المصممة على محاكمته

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يعتزم مؤسس ​ويكيليكس​ ​جوليان أسانج​ أن "يطعن ويقاوم" طلب ​الولايات المتحدة​ تسليمه، بحسب ما أكدت محاميته، بعدما أوقف وأدين الخميس في لندن بخرق شروط إخلاء سبيله المؤقت، فيما تريد الولايات المتحدة أيضاً محاكمته وتعتبره خطراً على أمنها القومي.

وكان أسانج قد لجأ في العام 2012 إلى سفارة ​الإكوادور​ في لندن لتفادي ترحيله إلى ​السويد​ حيث كان يواجه تهمة اغتصاب في ملف أغلق في عام 2017.

وقد أخرج أسانج من السفارة بالقوة صباح الخميس برفقة ستة رجال شرطة بلباس مدني نقلوه إلى سيارة مصفحة، وقد غطى الشيب شعره ولحيته وبدا عليه التقدم في السن. وأمكن سماع أسانج في الفيديو لدى نقله من السفارة إلى سيارة الشرطة وهو يردد عبارة "على ​المملكة المتحدة​ أن تقاوم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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