أسانج ينوي الطعن في طلب تسليمه لواشنطن المصممة على محاكمته

يعتزم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج أن "يطعن ويقاوم" طلب الولايات المتحدة تسليمه، بحسب ما أكدت محاميته، بعدما أوقف وأدين الخميس في لندن بخرق شروط إخلاء سبيله المؤقت، فيما تريد الولايات المتحدة أيضاً محاكمته وتعتبره خطراً على أمنها القومي.
وكان أسانج قد لجأ في العام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن لتفادي ترحيله إلى السويد حيث كان يواجه تهمة اغتصاب في ملف أغلق في عام 2017.
وقد أخرج أسانج من السفارة بالقوة صباح الخميس برفقة ستة رجال شرطة بلباس مدني نقلوه إلى سيارة مصفحة، وقد غطى الشيب شعره ولحيته وبدا عليه التقدم في السن. وأمكن سماع أسانج في الفيديو لدى نقله من السفارة إلى سيارة الشرطة وهو يردد عبارة "على المملكة المتحدة أن تقاوم".
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