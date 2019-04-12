بومبيو يبدأ اليوم جولة في أميركا اللاتينية

بدأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم جولة مدتها ثلاثة أيام يزور خلالها تشيلي وباراغواي وبيرو.
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو أن "الزيارة فرصة لإظهار التحول الذي يطرأ على الغالبية العظمى من دول أميركا الجنوبية حيث تقف الديمقراطيات التي تفكر بالطريقة نفسها معًا لمواجهة التحديات الإقليمية".
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