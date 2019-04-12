بومبيو يبدأ اليوم جولة في أميركا اللاتينية

بدأ وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ اليوم جولة مدتها ثلاثة أيام يزور خلالها ​تشيلي​ وباراغواي وبيرو. وكشف المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ روبرت بالادينو أن "الزيارة فرصة لإظهار التحول الذي يطرأ على الغالبية العظمى من دول أميركا الجنوبية حيث تقف الديمقراطيات التي تفكر بالطريقة نفسها معًا لمواجهة التحديات الإقليمية".

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