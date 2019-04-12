تحطم مركبة الفضاء الإسرائيلية على سطح القمر بلغت 100 مليون دولار

أكدت مصادر ​إسرائيل​ية على أن تحطم مركبة ​الفضاء​ الإسرائيلية الليلة الماضية قبل هبوطها على سطح ​القمر​ بلغت 100 مليون ​دولار​. وذكرت المصادر انه بعد انتظار وترقب لمدة شهر ونصف المركبة الفضائية الإسرائيلية "بريشيت" تفشل في الهبوط الآمن على سطح القمر . وأضافت أن بذلك يتحطم حلم إسرائيل بالفوز بلقب "رابع دولة" على سطح القمر، حيث أن خسارة إسرائيل بتحطم هذه المركبة بلغت 100 مليون دولار.

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