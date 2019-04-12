اللجنة الأمنية في السودان: هدفنا حماية مطالب المحتجين ونحن جزء من مطالبهم

أعلن رئيس ​المجلس العسكري​ الانتقالي في ​السودان​، وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف، في مؤتمر صحافي، "الحفاظ على امن واستقرار السودان"، وإذ شدّد على ان "لن نسمح بأي عبث ب​الأمن​ في أي منطقة من البلاد"، أكّد ان "لن نملي أي حل على المواطنين ومهمتنا الأساسية تأمين ظروف لحوار حضاري وسلمي، فنحن غير طامعين بالحكم بل نريد ان نؤمن فرص المشاركة للجميع بصورة متكافئة"، لافتاً الى "ان قرار التغيير تم اتخاذه عندما وصلنا إلى طريق مسدود ."

ولفت رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الى "اننا حماة لمطالب الناس ونحن جزء منها ولا بد من التوافق على طريقة حضارية للحوار، في حين ان هدفنا حماية مطالب المحتجين ونحن جزء من مطالبهم " كاشفاً "ان قرار التغيير في السودان لم يقتصر على القادة العسكريين فقط بل حصل على تفويض من الشعب"، مؤكدا "ان الحكومة المقبلة ستكون حكومة مدنية".