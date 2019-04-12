أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف، في مؤتمر صحافي، "الحفاظ على امن واستقرار السودان"، وإذ شدّد على ان "لن نسمح بأي عبث بالأمن في أي منطقة من البلاد"، أكّد ان "لن نملي أي حل على المواطنين ومهمتنا الأساسية تأمين ظروف لحوار حضاري وسلمي، فنحن غير طامعين بالحكم بل نريد ان نؤمن فرص المشاركة للجميع بصورة متكافئة"، لافتاً الى "ان قرار التغيير تم اتخاذه عندما وصلنا إلى طريق مسدود ."
ولفت رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الى "اننا حماة لمطالب الناس ونحن جزء منها ولا بد من التوافق على طريقة حضارية للحوار، في حين ان هدفنا حماية مطالب المحتجين ونحن جزء من مطالبهم " كاشفاً "ان قرار التغيير في السودان لم يقتصر على القادة العسكريين فقط بل حصل على تفويض من الشعب"، مؤكدا "ان الحكومة المقبلة ستكون حكومة مدنية".
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الأمنية في السودان: هدفنا حماية مطالب المحتجين ونحن جزء من مطالبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.