الرئيس عون أكد لوفد الكونغرس رفض لبنان لوضع الجولان تحت سيادة اسرائيل

أكد الرئيس ميشال عون لوفد الكونغرس الاميركي رفض لبنان المطلق لوضع الجولان المحتل تحت السيادة الاسرائيلية، خصوصاً وان قسماً منه يضم اراضٍ لبنانية هي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
وأبلغ الرئيس عون وفد الكونغرس الاميركي إمكانية مشاركة الشركات الأميركية في مناقصات التنقيب عن النفط للمرحلة الثانية بعد انكفائها في المرحلة الاولى.
واستقبل الرئيس عون ممثّله الشخصي لدى المنظمة الدولية الفرنكوفونية الدكتور جرجوره حردان الذي اطلعه على التحضيرات الجارية لافتتاح المكتب الاقليمي للمنظمة في بيروت، كما اعلمه بتعيين اللبنانية زينة مينا مديرة للالعاب الرياضية الفرنكوفونية.
وتلقى الرئيس عون دعوة من الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأب نعمة الله الهاشم للمشاركة في رتبة سجدة الصليب يوم الجمعة العظيمة في ١٩ نيسان في جامعة الروح القدس في الكسليك.
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