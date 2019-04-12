المجلس العسكري السوداني: سنكشف أسماء رموز النظام التي اعتقلت وستعتقل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

قال المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم الجمعة، إن اللجنة الأمنية مخولة الكشف عن أسماء رموز النظام التي اعتقلت أو ستعتقل.

وأضاف أن المجلس الانتقالي السواني في مؤتمر صحفي عقده لتوضيح الأوضاع الجديدة التي تمر بها البلاد، أن البلاد ستدار في المرحلة الراهنة من خلال المراسيم.

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وذكرت مصادر حكومية صباح الخميس، أن الرئيس السوداني عمر البشير تنحّى. وكثف الجيش السوداني انتشاره عند الجسور والمناطق الحيوية، فضلًا عن انتشاره في محيط القصر الرئاسي.

وبعد ساعات خرج عوض بن عوف، في بيان مُتلفز، وأعلن عددًا من القرارات، وهي اقتلاع رأس النظام والتحفظ عليه في مكان آمن، وتأمين المرافق والمنشآت الحيوية، وإغلاق الأجواء والمنافذ لمدة 24 ساعة، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين، حظر التجوال لمدة شهر في عموم البلاد.

ويشهد السودان احتجاجات شعبية بُمشاركة مختلف فئات الشعب، منذ ديسمبر الماضي، انطلقت بادئ ذي بدء للتنديد بنقص المواد الغذائية وارتفاع الأسعار، ثم تحوّلت إلى تظاهرات شعبية تُطالب في المقام الأولى إلى تنحّي البشير الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب.