المجلس العسكري السوداني: البشير الآن متحفّظ عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال عوض بن عوف، وزير الدفاع السوداني ورئيس المجلس العسكري الانتقالي، إن الرئيس السوداني عُمر البشير مُتحفظ عليه، بعد أن وافقت القوات المسلحة على استقالته.

وأوضح بن عوف، في بيان ألقاه اليوم الجمعة، أن الشعب السوداني تظاهر أمام مقر قيادة الجيش "ليطلب منه استلام السلطة فاستلمها".

وأضاف: "نحن أبناء سوار الذهب وسنسلم السلطة لحكومة مدنية".

ويشهد السودان احتجاجات شعبية بُمشاركة مختلف فئات الشعب، منذ ديسمبر الماضي، انطلقت بادئ ذي بدء للتنديد بنقص المواد الغذائية وارتفاع الأسعار، ثم تحوّلت إلى تظاهرات شعبية تُطالب في المقام الأولى إلى تنحّي البشير الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب.