وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية يتابعان موقف تنفيذ المشروعات المشتركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقيادات الهيئة، بحضور قيادات وزارة الإسكان، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة التى تنفذها الهيئة الهندسية لصالح وزارة الإسكان بمختلف القطاعات.

وذكر بيان لوزارة الإسكان اليوم أن الدكتور عاصم الجزار، واللواء إيهاب الفار، أكدا خلال الاجتماع الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات، والعمل معاً لتذليل جميع العقبات والصعوبات، من أجل دفع معدلات التنفيذ، وإنهاء المشروعات بأقصى سرعة ممكنة.

واستعرض مسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موقف المشروعات التى يقومون بتنفيذها، ففى مشروع الإسكان الاجتماعى، تم الانتهاء من تنفيذ 26784 وحدة سكنية وتسليمها، وجارٍ تسليم 13536 وحدة، وجارٍ تنفيذ 47068 وحدة، من المقرر تسليمها تباعاً من نهاية يونيو 2019 وحتى نهاية مارس 2020.

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وأشاروا إلى أنه جاري تنفيذ 7080 وحدة سكنية (246 عمارة)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالحي الثالث بالمجاورتين (D2 – D7)، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 60 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها فى نهاية شهر ديسمبر 2019.

كما تم خلال الاجتماع عرض موقف مشروعات الطرق، ومشروعات مياه الشرب، التى يتم تنفيذها بالاشتراك بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.