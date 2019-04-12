بالصور.. سياح أجانب يتسوقون من مهرجان الحديقة المتحفية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

استقبلت محافظة سوهاج، فوجًا يضم 23 سائحًا أجنبيًا، لزيارة المعالم الأثرية المختلفة بالمحافظة.

وأوضح أسامة المصري، مدير عام إدارة السياحية بديوان عام محافظة سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الفوج السياحي ضم 23 سائحًا متعددي الجنسيات، مشيراً إلى أنهم وصلوا على مرسى سوهاج السياحي، لافتاً إلى أنهم تسوقوا بمهرجان سوهاج للتسوق بالحديقة المتحفية، وقام البعض منهم بزيارة الدير الأبيض، والدير الأحمر، وأجروا جولة سياحية داخل مدينة سوهاج، والكورنيش الشرقي.

وتابع "المصري" أن الفوج السياحي سوف يتوجه لزيارة معبد الملك سيتي الأول، والمعالم الأثرية بقرية عرابة أبيدوس بمركز البلينا.

يُذكر أن المحافظة استقبلت 24 فوجًا سياحيًا منذ فبراير الماضي، زار خلالها 1470 سائحًا أجنبيًا المناطق الأثرية بالمحافظة.