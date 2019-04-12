وزير الدفاع السوداني زار مصر في ديسمبر... فماذا قال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

أعلن وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف الخميس الإطاحة بالرئيس عمر البشير واعتقاله بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكم البشير الذي استمر قرابة ثلاثة عقود.

وقال بن عوف إن البلاد ستكون تحت إدارة مجلس عسكري طيلة عامين، وفرض حالة الطوارئ ثلاثة أشهر وحظر تجوال لمدة شهر، إضافة إلى حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات وتعطيل العمل بالدستور.

إجراءات الجيش السودان لم يقالبها المحتجون بترحاب إذ أصروا على مطلبه بالإطاحة "بالنظام بالكامل."

وبن عوف الذي عينه البشير وزيرا للدفاع في أغسطس عام 2015، وسماه النائب الأول لرئيس الجمهورية في فبراير الماضي في خضم الموجة الاحتجاجية الحالية.

قبيل اندلاع المظاهرات ضد البشير، كان وزير دفاعه بن عوف في زيارة للقاهرة التقى خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

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حظر اللقاء الذي كان في الرابع من ديسمبر الماضي سفير السودان في القاهرة

وقتها قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن الرئيس السيسي نوه خلال لقاءه مع بن عوف "بأهمية مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين بشأن مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الراهنة وسبل صون السلم والأمن بالمنطقة والقارة الأفريقية."

كما أشار السيسي بحسب البيان إلى أهمية الاستمرار في دعم آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، لا سيما في مجالات التدريب والتعاون الأمني والاستخباراتي والتصنيع الحربي.

وأكد بن عوف متانة العلاقات الوثيقة التي تربط بين القاهرة والخرطوم وحرص السودان على تعزيز التعاون المشترك مع مصر في جميع المجالات، لا سيما الأمنية والعسكرية.

وأشاد هذا الإطار بالنتائج التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة للسيد وزير الدفاع المصري إلى السودان والتي تم خلالها مناقشة تفعيل التعاون بين البلدين على العديد من الأصعدة ذات الصلة، وفي مقدمتها التنسيق المشترك لضبط الحدود ومنع الجرائم المنظمة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

كما هنأ بن عوف مصر على التنظيم الناجح للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" لما شهده من مشاركة متميزة لكبرى الشركات العالمية في هذا المجال.