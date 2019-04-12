الأزهر يدين تفجير "كويتا" الإرهابي غرب باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في أحد أسواق مدينة كويتا الباكستانية، اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجدد الأزهر الشريف - في بيان اليوم - تأكيده على رفضه التام لمثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة التي تستهدف المدنيين وتروع الأبرياء، مشددًا على أنَّ استهداف الأبرياء عمل يتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية التي تجرم كافة أشكال العنف والإرهاب.

كما تقدم الأزهر بخالص العزاء لباكستان، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، سائلًا الله –تعالى- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.​