بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الفرافرة – ديروط" في الوادي الجديد.
تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من قسم شرطة الفرافرة يفيد بمصرع كل من: السيد عبدالحميد أحمد جوده 65 سنة، ومحمد فتحي المنشاوي 45 سنة، مقيمين بمركز الفرافرة، وعبدالعظيم خليفة عبدالحكم، 45 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 115 طريق "الفرافرة - ديروط".
انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وجار تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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