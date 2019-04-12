حسناء بلعزيز.. أول مغربية متطوعة في الخدمة العسكرية

بادرت شابة مقيمة في مراكش، تدعى حسناء بلعزيز إلى التسجيل في لائحة الراغبين في الإلتحاق بصفوف المجندين، وتكون بذلك أول متطوعة في المغرب.

حسناء البالغة من العمر 25 سنة، تشتغل داخل مركز الاتصال الخاص بمستشفى محمد السادس في المدينة الحمراء، قالت في حديث مع “اليوم24″، إنها وبمجرد إعطاء انطلاقة الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة العسكرية، سارعت إلى ملئ استمارة الإحصاء، وحصلت على رسالة تفيد أنها أول المتطوعين.

وأضافت حسناء في حديثها مع الموقع، أن فكرة الالتحاق بالجيش ليست وليدة اللحظة، بل تحاول منذ الحصول على شهادة الأولى بكالوريا على اجتياز امتحانات دخول سلك الشرطة أو الجيش لكن لم تتوفق، قبل أن تحقق حلمها عبر الخدمة العسكرية.

وبكثير من التلقائية، قالت المتحدثة، إن الأحاسيس اختلطت عليها بعد تطوعها رسميا لأداء الواجب الوطني، وفرحتها أضحت أكبر بعد تسجيلها.

وأعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بداية الأسبوع الجاري، عن حصر لوائح الشباب المغربي الذين ستوجه لهم الاستدعاء، حيث تستمر عملية الإحصاء حتى نهاية الأسبوع الأول من يونيو المقبل.

Advertisements

وقال بلاغ للوزير، “في إطار الإعداد لعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2019، ينهي وزير الداخلية إلى علم الشباب البالغ من العمر ما بين 19 و25 سنة أن قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء تم حصرها من طرف اللجنة المركزية المختصة”.

وأوضح الوزير أن القوائم التي تم حصرها من طرف اللجنة المركزية طبقا لأحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أحيلت على مصالح العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات لطبع الإشعارات الموجهة للأشخاص المعنيين، قصد دعوتهم لملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم.

وأهاب وزير الداخلية بالشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بالإشعارات الخاصة بهم إلى أن يبادروا إلى ملء استمارة الاحصاء عبر الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma، وذلك فور توصلهم أو توصل أفراد أسرهم بتلك الإشعارات.

وبالنسبة للشباب الذين لم يتم استدعاؤهم لأداء هذه الخدمة برسم السنة الجارية، والراغبين في أدائها، وكذلك الشابات الراغبات في أدائها، قال الوزير، إنه بإمكانهم ملء استمارة الإحصاء عبر نفس الموقع الالكتروني.

كما يمكن للشباب من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج المسجلين بالسجلات القنصلية، والراغبين في أداء الخدمة المذكورة، أن يقوموا بملء استمارة الإحصاء عبر نفس الموقع الإلكتروني.