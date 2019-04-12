الزمالك المصري في أزمة ومخاوف من مصير “كارثي” أمام حسنية أكادير

يعيش نادي الزمالك المصري أزمة حقيقية، قبل يومين اثنين من مواجهة حسنية أكادير، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وذلك بسبب هزيمته الأخيرة أمام المصري البورصعيدي بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة 28 من الدوري المحلي، وفقدانه الصدارة للمرة الأولى منذ عدة دورات.

وحسب تقارير صحفية مصرية، فإن هذه الهزيمة زعزعة استقرار النادي وأدخلت كل مكوناته في دائرة الشك، ويخشى أنصار النادي أن تتحول هذه الأزمة إلى كارثة في حال الهزيمة والإقصاء ايضا من كأس “الكاف” على يد حسنية أكادير.

ومن المرتقب أن يعقد السويسري، كريستيان غروس، صباح اليوم الجمعة اجتماعا طارئا مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من أجل مناقئشة أسباب الهزائم الأخيرة.

ويسعى ممثل الكرة المغربية في منافسات “الكاف” إلى جانب نهضة بركان، إلى استغلال هذه الأزمة لصالحه من أجل تخطي عقبة الزمالك، والوصول لنصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ الكرة المغربية، وذلك بعد تقديمه لمستوى كبير في مباراة الذهاب بأكادير.