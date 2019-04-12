طقس الجمعة.. رياح قوية مع سحب ركامية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، نمو سحب ركامية وغير مستقرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وبالسفوح الجنوبية-الشرقية ومن المحتمل الأطلس المتوسط، وستكون مصحوبة بزخات ضعيفة رعدية. كما ستهم سحب من الأجواء العليا الشمال-الغربي وكذلك المنطقة الشرقية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، مع انتشار سحب منخفضة بالسواحل الوسطى، واحتمال تكون كتل ضبابية محلية.

وستهم أيضا زوابع رملية محلية شمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى معتدلة من القطاع الشمالي على السواحل والسهول الوسطى وكذا الأقاليم الجنوبية، بينما ستهب معتدلة من القطاع الشمالي بباقي جهات المملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و04 درجات بالمرتفعات، وما بين 04 و07 درجات بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس، وما بين 14 و19 درجة بالجنوب الشرقي والنصف الجنوبي للمملكة، وما بين 08 و12 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و21 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 26 و31 درجة بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وسوس، وداخل عبدة والرحامنة وداخل الغرب، وما بين 20 و23 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بالسواحل الأطلسية.