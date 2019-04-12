إصابات برصاص الاحتلال جنوب جنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان من بلدة قباطية جنوب جنين، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال بالقدمين، والعشرات بحالات اختناق، واعتقل شاب ثالث، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة، فيما اعتقل قوات الاحتلال، فجرًا، الفتى الجريح محمد فضل التميمي (17عاما) من بلدة النبي صالح غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن الشابين إياد حمزة سباعنة، ويوسف جاسر نزال، أصيبا بعياريين ناريين بقدميهما، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أحمد أبو معلا، بعد دهم منزل والده وتفتيشه ومداهمة عدة منازل في قباطية.

وأفادت المصادر بإصابة العشرات بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة فجر الجمعة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية الحية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ، واستمرت المواجهات حتى ساعات صباح اليوم.

وعلى صعيد آخر، قال فضل التميمي، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت منزله فجرا واعتقلت نجله محمد. وأشار إلى أن الجيش فتش المنزل واعتدى على الفتى وعائلته.

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وحمّل التميمي جيش الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن حياة نجله الجريح. ، كما اعتدى جنود الاحتلال على المواطن محمود التميمي برش غاز الفلفل عليه، حيث نقل على إثرها إلى المستشفى الاستشاري العربي لتلقي العلاج.

وأشار التميمي إلى أن جيش الاحتلال توعد ذوي الشابين مهند وماهر التميمي بإجراءات عقابية في حال عدم تسليمهما أنفسهما حتى الساعة الثانية ظهراً من اليوم الجمعة.

وأصيب محمد عام 2017 برصاصة مطاطية في الرأس تسببت بتهتك في جمجمته، وخضع لعدة عمليات جراحية.