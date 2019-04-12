انت الان تتابع تفاصيل خبر رغم جولات من التفاوض.. طالبان تطلق "هجوم الربيع" في أفغانستان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 12 أبريل 2019 11:56 صباحاً - أعلنت حركة طالبان الأفغانية بدء زحفها الربيعي السنوي، اليوم الجمعة، ودعت قوات الجيش والشرطة الأفغانيين للتخلي عن الحكومة.

وقال بيان طالبان إن هدف العملية التي أطلقت عليها اسم "النصر"، ستكون "القضاء على الاحتلال، وتطهير بلدنا المسلم من الغزو والفساد، وتأسيس نظام إسلامي والدفاع في الوقت نفسه عن أبناء وطننا المؤمنين وخدمتهم".

وأضاف البيان: "على الرغم من تحرير أجزاء كبيرة من بلادنا من العدو فإن قوات الاحتلال الأجنبي لا تزال تمارس نفوذها العسكري والسياسي في بلدنا المسلم"، وفق ما نقتله "وكالة رويترز".

وإلى جانب طمأنة المدنيين بشأن حمايتهم دعا البيان قوات الجيش والشرطة، التي تتكبد آلاف الخسائر البشرية شهرياً، لترك مواقعهم والانضمام لعمليات طالبان.

Advertisements

من جهته قال مسؤول في وزارة الدفاع الأفغانية إن بيان طالبان ليس أكثر من "محاولة دعائية بحتة".

وقال: "لن تتمكن طالبان من تحقيق أهدافها الخبيثة، وجميع عملياتها محكوم عليها بالهزيمة والفشل كما كان الأمر في السنوات السابقة".

وارتفعت موجة القتال في أنحاء أفغانستان خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من القوات الأفغانية والمدنيين.

ورغم تقدم جولات مفاوضات الدوحة بين الولايات المتحدة وممثلي طالبان في الشهور القليلة الماضية، ما تزال أفغانستان بعيدة عن تحقيق السلام بعد مرور أكثر من 17 عاماً على إزاحة طالبان من السلطة في عام 2001 على يد قوات تقودها الولايات المتحدة.