حاول لاجئ عراقي الهروب الى بريطانيا بطريقة غير شرعية باستخدام التابوت المخصصّ لنقل الموتى.
وقال موقع Euronews، إن الحادثة وقعت في فرنسا حيث اوكل الى رجلين من الجنسية البولندية مهمة إيصال توابيت فارغة الى مرفأ فرنسي على أن تنقل إلى دور جنازة في بريطانيا بواسطة الشحن البحري.
لكن على ما يبدو، استغل السائقان هذه المهمة لتهريب لاجئ من العراق في احدى الشاحنات، الا أن الجمارك الفرنسية نجحت في احباط عملية التهريب في مرفأ كاليه شمالي البلاد.
وشعر عنصر من الجمارك أن أحد التوابيت المعدة للنقل إلى بريطانيا تزن أكثر من البقية، وعند فتح التابوت المشبوه، اكتشفوا وجود رجل حي بداخله، كان قد وصل بطريقة غير شرعية إلى فرنسا قادماً من العراق.
وحكم على السائقين بالسجن 14 شهراً بتهمة "المساعدة في نقل أجانب بلا وثائق"، بعد أن أخذا المال مقابل تهريب العراقي عبر البحر إلى بريطانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر عراقي حاول اللجوء الى بريطانيا عبر تابوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.