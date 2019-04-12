ايران ترحب بإنسحاب مصر من "الناتو العربي"

الخليج 365/ بغدادرحبت الخارجية الايرانية، الجمعة، بانسحاب مصر من "الناتو العربي"، مشيرة الى أن مصر احدى الدول المهمة في العالمين العربي والاسلامي.

وقال المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي في تصريح له حول إنسحاب مصر من الناتو العربي، "لم يتم تأكيد هذا النبأ من قبل مصادر رسمية ولا معلومات دقيقة حول صحته من عدمه"، مضيفا "نقوم في تدقيق النبأ وصحته، وفي حال تأكيد صحته فإن ايران سترحب به".



واضاف، ان "مصر هي احدى الدول المهمة والقوية في العالم العربي والعالم الإسلامي ويمكنها أن تلعب دوراً مهماً في إرساء السلام والإستقرار والأمن في منطقة غرب أسيا ويمكنها من خلال الرؤية الواقعية أكثر وفهم الظروف الحساسة الراهنة أن تؤدي دوراً مهماً بغية إيجاد تقارب ووحدة في العالم الإسلامي".

واضاف، في هكذا ظروف، سيحدث علاقات وفهم أفضل بين ايران ومصر وباقي دول المنطقة لمحاربة الإرهاب وتوفير الأمن والاستقرار المستديم وتعزيز التفاهم المتبادل والتعاون متعدد الأطراف.

وذكر مصدر لرويترز في وقت سابق، أن مصر أبلغت قرارها للولايات المتحدة والأطراف الأخرى المعنية بالتحالف الأمني في الشرق الأوسط المقترح تشكيله، قبل اجتماع عقد يوم الأحد الماضي في الرياض.

