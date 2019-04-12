انت الان تتابع فرنسا: ندعم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدثة باسم الخارجية الفرنسي

أعلنت أنياس فون دير موهل المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية احترام بلادها لخيارات الشعب السوداني في انتقال سلمي للحكم، متمنية أن يتم احترام آمال ورغبات الشعب السوداني بسلام وتجنب العنف. وقالت المتحدثة باسم الخارجية في تصريحات للصحفيين المصريين في باريس إن بلادها تتابع بكل انتباه تطورات الأوضاع في السودان، وأن الوضع هناك غير مستقر.? وتابعت: "إننا ومع شركائنا الأوروبيين والدوليين وبعض البلدان الإفريقية سنقوم بكل ما في وسعنا أن تتم عملية الانتقال السياسي فى إطار سلمي دون اللجوء إلى العنف واحترام إرادة الشعب السوداني".?

وأكدت أن الشعب السوداني هو من يكتب تاريخه بنفسه الآن.وبشأن إمكانية دعم باريس خيار تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية، نوهت بضرورة احترام القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، وذلك في إشارة لدعم باريس خيار الضغط على السلطات الجديدة فى السودان لتسليم

Advertisements