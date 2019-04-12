انت الان تتابع بريطانيا: نحتاج قيادة مدنية ممثلة للشعب السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير خارجية بريطانيا

في أول رد على الأحداث في السودان، أعلن وزير خارجية بريطانيا، جيريمي هانت، أن بلاده تحتاج إلى أن ترى تحركًا سريعًا نحو قيادة مدنية ممثلة للشعب السوداني. وقال وزير الخارجية البريطاني، إن الشعب السوداني طالب بتغيير حقيقي ووجود مجلس عسكري لمدة عامين ليس هو الإجابة، بحسب "سكاي نيوز عربية". أعلن بيان القوات العامة للقوات المسلحة السودانية، أنه تم التحفظ على الرئيس السوداني عمر البشير في مكان آمن. واعتقلت السلطات السودانية، أكثر من 100 شخصية مقربة من الرئيس السوداني عمر البشير.

ودعت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها، اليوم، الحركات المسلحة الانضمام للوطن، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل، معلنة عن حل المجلس الوطني وحل مجلس الوزراء وجميع حكام الولايات وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، وفرض حظر التجول في شوارع السودان يوميا بدءً من الساعة العاشرة مساءً ولمدة شهر،

Advertisements