انت الان تتابع بريطانيا: نحتاج قيادة مدنية ممثلة للشعب السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وزير خارجية بريطانيا
في أول رد على الأحداث في السودان، أعلن وزير خارجية بريطانيا، جيريمي هانت، أن بلاده تحتاج إلى أن ترى تحركًا سريعًا نحو قيادة مدنية ممثلة للشعب السوداني. وقال وزير الخارجية البريطاني، إن الشعب السوداني طالب بتغيير حقيقي ووجود مجلس عسكري لمدة عامين ليس هو الإجابة، بحسب "سكاي نيوز عربية". أعلن بيان القوات العامة للقوات المسلحة السودانية، أنه تم التحفظ على الرئيس السوداني عمر البشير في مكان آمن. واعتقلت السلطات السودانية، أكثر من 100 شخصية مقربة من الرئيس السوداني عمر البشير.
ودعت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها، اليوم، الحركات المسلحة الانضمام للوطن، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل، معلنة عن حل المجلس الوطني وحل مجلس الوزراء وجميع حكام الولايات وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، وفرض حظر التجول في شوارع السودان يوميا بدءً من الساعة العاشرة مساءً ولمدة شهر،
ودعت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها، اليوم، الحركات المسلحة الانضمام للوطن، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل، معلنة عن حل المجلس الوطني وحل مجلس الوزراء وجميع حكام الولايات وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، وفرض حظر التجول في شوارع السودان يوميا بدءً من الساعة العاشرة مساءً ولمدة شهر، بجانب تعطيل العمل بالدستور، وإغلاق الموانئ والحدود لمدة 24 ساعة، واعتماد فترة انتقالية لمدة عامين، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد يتولى الحكم لمدة عامين، وفرض حالة طوارئ لمدة 3 أشهر.
ودعت القوات المسلحة -التي جاء بيانها في وقت يعتصم آلاف المتظاهرين أمام مقر الجيش في الخرطوم للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير- إلى الالتزام بعلاقات حسن الجوار بين الدول، وإجراء انتخابات حرة.
اقرأ أيضا: جرائم الحرب تطارده.. ما مصير البشير بعد سقوطه؟
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: نحتاج قيادة مدنية ممثلة للشعب السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.