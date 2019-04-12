زين العابدين: المجلس العسكري في السودان يتعهد بتسليم السلطة لحكومة مدنية

جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365:

أكد عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن المجلس سيسلم السلطة للحكومة المدنية التي يتم التوافق عليها في أقرب وقت ممكن.

وأضاف زين العابدين، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة، أنه ” لو تحقق الأمن والاستقرار في مدة أقل من عامين سيتم تقليص فترة المرحلة الانتقالية”.

ورفض رئيس اللجنة اتهام المجلس العسكري بأنه “صنيعة حزب المؤتمر الوطني”، قائلا أن القوات المسلحة تحركها فقط دوافع الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ومصلحتها المجردة.

Advertisements

موردا أن إن الأزمة في البلاد كانت تتطلب حلولا شاملة، مبينة أن مهمتنا الأساسية الحفاظ على أمن البلاد ولن نسمح بأي محاولة عبث، مشددا على مواجهة “الفوضى” بكل حسم.

وقال زين العابدين: “لن نملي أي حل على المواطنين ومهمتنا الأساسية تأمين ظروف لحوار حضاري وسلمي.. والحلول السياسية يقدمها المعتصمون والأحزاب السياسية”.

وأوضح رئيس اللجنة أن وزير الدفاع سيكون من القوات المسلحة والمجلس سيشارك باختيار وزير الداخلية.

وأعلن في وقت سابق، اليوم، تأجيل إعلان أسماء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي السودانى لإجراء مزيد من التشاور .