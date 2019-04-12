الان تتابع تعزيزات أمنية بالجزائر استعدادا لمظاهرات رفض تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كثفت قوات الأمن الجزائرية، اليوم، تواجدها في قلب الجزائر العاصمة، ونشرت تعزيزات أمنية مكثفة بالمدن، تحسبا للمظاهرات الرافضة لتعيين رئيس مجلس الأمة الجزائري، عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد، بصفة نهائية.

ويستعد الجزائريون للخروج، اليوم، في تظاهرات حاشدة في مختلف الولايات، للتأكيد على استمرار رفض رموز نظام بوتفليقة في المشهد السياسي الوطني، وعلى رأسهم الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، الذي عينه البرلمان قبل أيام قليلة، وسط رفض شعبي واسع.

وأغلقت السلطات الجزائرية، مساء أمس، منافذ العاصمة، تحسبا لاحتجاجات “الجمعة الثامنة”، الرافضة لعودة رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وقالت تقارير محلية إن السلطات الأمنية اتخذت، مثل كل أسبوع، إجراءات مشددة لمنع المتظاهرين الوافدين من ولايات أخرى من الوصول إلى الجزائر العاصمة، مشيرة إلى وجود مخاوف من لجوء قوات الأمن إلى استخدام القوة. Advertisements وتجددت الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر، للتظاهر مجددا، الجمعة، بهدف إزاحة رموز النظام من المشهد السياسي. وفي تصريح سابق، قال المحامي مصطفى بوشاشي، وهو أحد وجوه الحراك الجزائري، إن “الجزائريات والجزائريين لا يقبلون بأن يقود رموز النظام مثل عبد القادر بن صالح المرحلة الانتقالية وأن ينظموا الانتخابات المقبلة”. وأضاف: “لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا جزءا من الحل، وطلبنا منذ 22 فبراير بضرورة ذهاب كل النظام ورموزه وزبانيته”. وتأتي مظاهرات الجمعة، بعد يوم عن إعلان وزارة الداخلية فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، من خلال سحب استمارات جمع التوقيعات (60 ألف توقيع) وكذلك مراجعة سجلات الناخبين لتسجيل الأشخاص غير المسجلين لاسيما الذين سيبلغون سن 18 سنة يوم الاقتراع. وحدد الرئيس الجزائري الإنتقالي بن صالح الرابع من يوليو موعدا للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في وقت سابق في 28 أبريل قبل أن يلغيها بوتفليقة.

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