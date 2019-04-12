ما قصة ثري القصر مول الذي أثار جدلاً واسعاً في السعودية ؟! شاهد

أثار مقطع فيديو لثري سعودي في داخل أحد مراكز التسوق في السعودية، جدلاً واسعاً في مواق التواصل الإجتماعي التي تم تداول الفيديو فيها .

ويظهر في الفيديو رجلاً يتجول بسيارته داخل أحد طوابق القصر مول قيل إنه ثري سعودي حجز المكان بالكامل كي يتسوق بمفرده.

وبحسب الفيديو فإن سيارة فارهة تقف أمام محل تجاري في ”المول“، وينزل منها أكثر من شخص، فيما يخلو المكان من أي شخص آخر باستثناء مصور الفيديو الذي كان في طابق أعلى.

ويقول مصور المقطع في توضيح لما يوثقه بكاميرا هاتفه الجوال، إنه رجل أمن يعمل في مركز تسوق ”القصر مول“ الواقع في جنوب مدينة الرياض، وأن من يظهر في السيارة هو ثري استأجر المكان بالكامل.

Advertisements

وعقب عرض الفيديو، إنهالت الإنتقادات على هذا الرجل خاصة وأن الفيديو إنتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الإجتماعي بالمملكة .

وطالب المنتقدون من أسموه "بطل القصة" إلى عدم الاستعراض بالثروة والمال أمام الآخرين، فيما شكك كثيرون بحقيقة القصة.

ولم تعلق إدارة ”القصر المول“ على الجدل الذي أثاره مقطع الفيديو المنسوب للمركز، فيما قال موقع إرم نيوز الإماراتي، أنه لم يتمكن من التاكد من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.