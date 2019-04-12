هادي يدعو البرلمان لجلسة غير اعتيادية بحضرموت.. ونائبان يفران من صنعاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي البرلمان اليمني إلى عقد جلسة غير اعتيادية في محافظة حضرموت، وهي الأولى منذ انقلاب الحوثي في 2015.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية «سبأ» أن الرئيس اليمني أصدر قرارا جمهوريا، دعا من خلاله إلى عقد جلسة للبرلمان اليمني في محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد، والمقرر عقدها الأسبوع المقبل في مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت، وسيحضرها الرئيس اليمني إضافة لسفراء الدول الـ 19 الراعية لليمن.

ويمتلك البرلمان الموالي للشرعية نصابا قانونيا بتوفر 134 نائبا سيحضرون الجلسة غير الاعتيادية، والتي يجب عليها أن تختار هيئة رئاسية للبرلمان بعد تعذر خروج رئيس مجلس النواب يحيى الراعي من صنعاء، بعد أن فرضت ميليشيات الحوثي الإقامة الجبرية عليه، وتم التوافق على تنصيب القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني رئيسا لمجلس النواب، إضافة إلى ثلاث شخصيات ستتولى منصب نائب ثان لرئيس البرلمان الذي سيعقد في حضرموت جلسات لمدة أسبوع يقر من خلالها قرارات عدة، منها التصويت على الحكومة وإقرار الموازنة المالية.

وفي السياق أدانت الكتل البرلمانية في مجلس النواب استمرار الجرائم والانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي ضد أبناء الشعب اليمني والمؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس النواب، واعتبرت هذه الأعمال انتهاكا لكل القيم الإنسانية والأعراف.

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وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن اثنين من أعضاء البرلمان اليمني تمكنا من الفرار من مناطق سيطرة الحوثي والتحقا بصفوف الحكومة الشرعية، هما يحيى المطري ومحمد سوار، ووصلا إلى مدينة سيئون بحضرموت للمشاركة في جلسات البرلمان.

ميدانيا شنت ميليشيات الحوثي قصفا مدفعيا مكثفا على مديرية الدريهمي طال الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، أدى إلى استشهاد أحد المواطنين، وأكد مصدر ميداني أنها قصفت بمدفعية الهاوزر مواقع ألوية العمالقة ومواقع قوات المقاومة الوطنية المشتركة في مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي بشكل مكثف.

ورصد تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة الضالع، نزوح أكثر من 2000 أسرة، من قرى «العود ومريس» شمال محافظة الضالع خلال الفترة من 23 مارس حتى 10 أبريل جراء الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية على مناطق مريس.

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