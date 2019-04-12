إحباط هجوم إرهابي على كمين بسيناء ومقتل 3 من المنفذين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أحبطت أجهزة الأمن المصرية هجوماً إرهابياً على كمين أمني بسيناء، الجمعة، وتمكنت من قتل 3 من المنفذين.
وقال شهود عيان إن مجموعة من العناصر الإرهابية هاجموا، فجر الجمعة، كميناً أمنياً بمدينة عيون موسى بجنوب سيناء، وتصدت لهم القوة الأمنية ما أسفر عن مقتل 3 من المنفذين، وإصابة 3 جنود.
وأكدوا أن قوات الأمن قامت بفرض طوق أمني حول موقع الحادث، وتجري حالياً عمليات تمشيط واسعة بحثاً عن أي عناصر إرهابية أخرى.
وقال شهود العيان إن إطلاق النيران استمر عدة ساعات، ونجحت القوات الأمنية في النهاية بالتصدي للهجوم، وقتل 3 من العناصر المسلحة.
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