شكرا لقرائتكم أبو الغيط: نريد التأكد من أن مقعد سوريا لا تشغله إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن عودة سوريا إلى الجامعة مرهون بانتفاء أسباب الصراع التي أدت إلى تجميد عضويتها.

ولفت أبو الغيط إلى أن الدول العربية تريد التأكد من أن المقعد السوري لا تشغله إيران.

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من جهة أخرى، أشار إلى أن نزاع إسرائيل - إيران على أراضي العرب أدى إلى ابتلاع إسرائيل لفلسطين، قائلاً: "إسرائيل تبتلع فلسطين وإيران تدعي أنها المحررة".

وقررت الجامعة العربية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بعد نحو ثمانية أشهر من بدء الاضطرابات في سوريا، بتعليق عضوية سوريا مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية على النظام، مطالبة جيش النظام بـ"عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين".

ويدور جدل بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية. وهناك انقسام بين الدول العربية في هذا الشأن، حيث دعا العراق ولبنان إلى عودة سوريا إلى الجامعة.