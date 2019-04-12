رئيس "كاف" يواجه اتهامات بالفساد المالي والتحرش الجنسي

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP

كشف تقرير نشره موقع "insideworldfootball" أن هناك اتهامات بالفساد تطال مسؤولين بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وذكر التقرير أن اجتماع اللجنة التنفيذية المقام بالقاهرة حاليا، يحال اتخاذ إجراءات لتطهير الاتحاد من بعض المسؤولين.

وكشف التقرير أن هناك اتهامات مالية لمسؤولي الاتحاد الإفريقي أبرزها إنفاق 474،000 دولار لشراء أربع سيارات لأحمد أحمد رئيس كاف، خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى فاتورة تبلغ 740،000 دولار تقريبا، متعلقة بفواتير للنقل الجوي، من شركة تدعى ES Pro Consulting ومقرها أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة.

وذكر التقرير أن لديه نسخ من الفواتير الخاصة بالنقل الجوي وشراء المعدات التي تدين مسؤولين بالكاف.

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وأشار التقرير إلى أن أحمد أحمد يملك أسطول سيارات في مصر منهم 3 سيارات ماركة رانج روفر، وأخرى هيونداي وخامسة ماركة بيجو.

ووجه التقرير الأمريكي اتهامات بالتحرش الجنسي لأحمد أحمد رئيس "كاف" ، وأن هناك محاضر في الشرطة بالفعل تم تحريرها في وقائع مختلفة متعلقة بموظفين ومستشارين تابعين للاتحاد الإفريقي.

وأكد التقرير أن السبب الرئيسي في الحرب التي يتعرض لها أحمد أحمد القادم من مدغشقر هو أسلوبه في معالجة قضايا الفساد المحيطة بالاتحاد الإفريقي، واستعانته بحلفاء من المغرب، أسند إليهم مهمة إدارة الهيئات المالية ومراجعة الحسابات.

المصدر: وكالات